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Котяков и Мельниченко осмотрели строящийся в Пензе центр активного долголетия

10:12 | 10.12.2022 | Общество

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Пенза, 10 декабря 2022. PenzaNews. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, посетивший Пензенскую область с рабочим визитом, и губернатор Олег Мельниченко осмотрели строящийся на улице Собинова в Пензе центр активного долголетия.

Котяков и Мельниченко осмотрели строящийся в Пензе центр активного долголетия

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщил глава региона, возведение объекта ведется по графику.

По его словам, благодаря центру активного долголетия планируется улучшить качество ухода за людьми старшего поколения, а также условия их проживания.

«Стараемся максимально все сделать таким образом, чтобы пожилые люди, которые в центре долголетия будут пребывать, не только там жили, но и получали полноценную возможность общаться с внешним миром», — сказал Олег Мельниченко.

По информации пресс-службы облправительства, строительство центра активного долголетия государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания системы соцзащиты «Пензенский дом ветеранов» осуществляется в рамках федерального проекта «Старшее поколение».

Объект спроектирован с учетом современных требований. Он включает в себя большой медицинский блок. Жилой сектор состоит из 8 комнат на одного-двух человек с отдельными санузлами и душевыми кабинами, выходом на застекленную лоджию. Предусмотрена общая гостиная-столовая для приема пищи и дневной занятости. Из каждого жилого блока будет доступ к лифту и лестницам для выхода на прилегающую территорию.

В центре активного долголетия планируется обустроить помещения для занятий лечебной физкультурой, класс для обучения компьютерной и финансовой грамотности, салон красоты.

На базе тренировочной квартиры родственники пожилых и маломобильных граждан смогут получить практические навыки ухода за близкими.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2023 год.

В центр активного долголетия будут переселены люди преклонного возраста и инвалиды из существующего здания дома ветеранов на 310 мест, а также подопечные из трех стационарных отделений соцобслуживания.

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