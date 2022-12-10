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Отряд содействия полиции «Тигр» создан в Пензенской области

11:17 | 10.12.2022 | Общество

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Пенза, 10 декабря 2022. PenzaNews. Отряд содействия полиции «Тигр» создан в Пензенской области по поручению губернатора Олега Мельниченко.

Отряд содействия полиции «Тигр» создан в Пензенской области

Фото: Pnzreg.ru

«Отряд создан по моему поручению как продолжение традиций добровольной охраны общественного порядка», — сообщил глава региона в ходе торжественного мероприятия в честь Дня Героев Отечества, которое состоялось в киноконцертном зале «Пенза» в минувшую пятницу, 9 декабря.

По словам Олега Мельниченко, «это не просто возрожденный оперативный молодежный отряд, а новая ступень развития».

«Отряд «Тигр» формируется из студентов учреждений среднего профессионального образования и высших учебных заведений. Задуман как прототип боевого подразделения — с собственной формой, знаками отличия и задачами по несению охраны общественного порядка. Главная цель — содействие правоохранительным органам в профилактике и предупреждении правонарушений», — пояснил губернатор.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, на сегодняшний день более 400 человек изъявили желание вступить в отряд. Они будут нести службу совместно с сотрудниками полиции, Росгвардии и других правоохранительных органов. К 2025 году общее число участников «Тигра» планируется увеличить до 2 тыс.

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