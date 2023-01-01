В Пензенской области в 2023–2025 годах планируется отремонтировать пять гидротехнических сооружений Общество

Пенза, 10 декабря 2022. PenzaNews. Пять гидротехнических сооружений планируется отремонтировать в Пензенской области в период с 2023 по 2025 годы. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального правительства в субботу, 10 декабря.

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«Минлесхозом Пензенской области осуществляется подготовка обосновывающих документов в Федеральное агентство водных ресурсов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в части мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений. В соответствии с распределением субсидий из федерального бюджета Пензенской области запланировано предоставление федеральных средств в размере: на 2023 год — 55 млн. 691,7 тыс. рублей, на 2024 год — 25 млн. 123,8 тыс. рублей, на 2025 год — 23 млн. 495,8 тыс. рублей. За счет указанных средств федерального бюджета, а также за счет софинансирования из бюджета Пензенской области планируется произвести капитальный ремонт пяти гидротехнических сооружений», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что в 2022 году за счет средств субсидий был начат капитальный ремонт трех гидротехнических сооружений, расположенных на территории Кузнецкого, Башмаковского и Белинского районов.

«Заказчиком данных работ является управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области», — уточняется в сообщении.