01:38:39 Суббота, 17 декабря
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Массовые проверки водителей на состояние опьянения в Пензенской области продлятся три дня

09:08 | 16.12.2022 | Общество

Печать

Пенза, 16 декабря 2022. PenzaNews. Профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», которое продлится три дня, стартовало на территории Пензенской области в пятницу, 16 декабря.

Массовые проверки водителей на состояние опьянения в Пензенской области продлятся три дня. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как указано в сообщении, размещенном на сайте управления ГИБДД УМВД России по региону, будет осуществляться массовая остановка транспортных средств с целью установления признаков нахождения водителей в состоянии опьянения с последующим освидетельствованием, в том числе медицинским.

«Госавтоинспекция призывает граждан не быть равнодушными, проявлять свою гражданскую позицию. Если вы видите, что транспортным средством управляет нетрезвый водитель, сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД по телефонам: +7 (8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04 или по телефону 02», — говорится в тексте.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 92 случая заражения коронавирусом Олег Мельниченко поблагодарил всех, кто обратился на прямую линию
Олег Мельниченко отметил двукратное снижение числа жалоб по вопросам водоснабжения Зампрокурора Пензенской области Евгений Новиков провел личный прием жителей Мокшанского района
В Пензенской области за сутки подтвержден 81 случай заражения коронавирусом В Пензе пенсионерка хотела избавить внуков от алкогольной зависимости и стала жертвой мошенничества
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама