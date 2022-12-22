Пензенская область удостоена диплома по итогам реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году Общество

Пенза, 22 декабря 2022. PenzaNews. Пензенская область вошла в число регионов-лидеров по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году.

Фото: Pnzreg.ru

Церемония награждения глав субъектов федерации, где были достигнуты наилучшие показатели, состоялась в Москве в минувшую среду, 21 декабря.

Диплом за высокий уровень и эффективное взаимодействие проектной команды губернатору Пензенской области Олегу Мельниченко вручили первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Считаю это заслуженной оценкой нашего упорного труда», — написал глава региона в своем Telegram-канале после завершения мероприятия.

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«За текущий год мы привели в порядок 134 км дорог, выполнили большой объем работ на капиталоемких объектах. В частности, с опережением графика идем по третьему этапу реконструкции улицы 40 лет Октября. Уже в следующем году планируем сдать объект. Кроме того, в эксплуатацию введена обновленная дорога на проспекте Строителей в районе улицы 65 лет Победы, выполнен капремонт двух мостов — в Пензе и Кузнецке. Продолжаем работы и на мостах в Нижнеломовском и Кузнецком районах, планируем завершить их в следующем году», — отметил Олег Мельниченко.

Он напомнил, что Пензенская область уже не первый год становится лидером по реализации нацпроекта «БКД».

«В копилке Пензенской области пять «Золотых катков». Благодаря участию в проекте за шесть лет — с 2017 года — нам удалось отремонтировать и построить более 850 км дорог. И на этом мы останавливаться не планируем. Будем продолжать держать планку регионов-лидеров и делать все, чтобы создавать безопасные условия для передвижения пензенцев. Забота о наших гражданах — всегда на первом месте», — подчеркнул губернатор.