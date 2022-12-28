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Прокуратура выявила нарушения антикоррупционного законодательства в управлении Роспотребнадзора по Пензенской области

09:27 | 28.12.2022 | Общество

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Пенза, 28 декабря 2022. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области в ходе проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции, проведенной в региональном управлении Роспотребнадзора, выявила нарушения.

Прокуратура выявила нарушения антикоррупционного законодательства в управлении Роспотребнадзора по Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Выявлены нарушения антикоррупционного законодательства при предоставлении государственными служащими управления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2021 год. К примеру, ими не отражались доходы, полученные по гражданско-правовым договорам, искажались сведения о недвижимом имуществе», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что по результатам проверки прокурор внес представление руководителю управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

«Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, семь должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, приняты меры к устранению причин и условий, способствующих совершению нарушений», — сказала собеседница агентства.

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