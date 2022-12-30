«Термодом» собрал новогодние подарки для детей-сирот Общество

Пенза, 30 декабря 2022. PenzaNews. Строительный холдинг «Термодом» собрал новогодние подарки для детей-сирот, проживающих в Пензенском районе. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.

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«Более 100 новогодних сладких подарков уже доставлено до адресатов», — уточняется в тексте.

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В нем указано, что «Термодом» также оказал помощь в сборе подарков для десятков детей – посетителей центра «Добрый шкаф» в «Спутнике».

«Еще 100 подарочных наборов решением руководства «Термодома» в этом году направлено в Шемышейский район для малоимущих семей», — отмечается в сообщении.

Кроме того, из него следует, что 800 новогодних подарков было вручено детям сотрудников строительного холдинга.

«Термодом» продолжит политику оказания безвозмездной адресной помощи и в следующем году», — подчеркивается в тексте.