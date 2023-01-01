Пензенский травматолог рассказал, почему тюбинги опаснее ледянок и санок Общество

Пенза, 1 января 2023. PenzaNews. Заведующий отделением травматологии и ортопедии пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко Игорь Девин рассказал, почему тюбинги опаснее ледянок и санок.

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«Ватрушки» могут развивать большую скорость, сопоставимую с горными лыжами или сноубордом. При этом они совершенно неуправляемы и во время движения закручиваются вокруг своей оси. [...] С ледянки или санок ребенок или взрослый, увидев опасность, может упасть, например, вбок. На ватрушке же он прочно сидит в углублении, поэтому не может ни затормозить, ни выпрыгнуть. Тюбинги переворачиваются, врезаются в препятствия, подпрыгивают на всех неровностях и вылетают за пределы ледяной трассы», — пояснил Игорь Девин.

Он обратил внимание на то, что во избежание травм кататься на тюбингах можно только на специально оборудованных трассах при соблюдении правил безопасности.

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«Уклон трассы не должен быть более 20%. Она должна иметь бортики, то есть быть в форме желоба без резких перепадов рельефа. Кататься следует строго по одному в защитном шлеме. [...] Оптимальное положение в «ватрушке»: человек сидит в углублении, ноги свешены вперед, и он держится по бокам за ручки. Если катается ребенок, то в идеале один родитель должен страховать внизу, другой — помогать наверху горки», — сказал врач.

По его словам, при выборе и подготовке тюбинга следует учитывать, что чем он меньше, тем большую скорость развивает, и чем сильнее надут, тем сложнее из него выпрыгнуть в случае необходимости.

Игорь Девин добавил, что нельзя садиться на «ватрушку» с ребенком на руках, поскольку на скорости его будет сложно удержать, а при падении можно придавать своим весом.

«Пожалуйста, перед тем, как решите кататься на ватрушке, оцените все «за» и «против»», — цитирует заведующего отделением травматологии и ортопедии облбольницы пресс-служба регионального Минздрава.