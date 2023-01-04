Пензенский губернатор выразил соболезнования родным и близким военнослужащих, погибших в Макеевке Общество

Пенза, 4 января 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко выразил соболезнования родным и близким военнослужащих, погибших в Макеевке Донецкой народной республики.

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«В новогоднюю ночь в Макеевке погибли бойцы, которые сражались за правду, за наших людей. Среди них были и наши соседи — жители Самарской области. Для любящих матерей, жен, детей эта утрата неизмерима ни с чем. Я выражаю соболезнования родным и близким военнослужащих, которые отдали свою жизнь за победу в СВО», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувший вторник, 3 января.

«Эти мужчины — герои, и светлая память о них навсегда останется в наших сердцах!» — подчеркнул Олег Мельниченко.