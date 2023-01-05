Воспитанники Спасского детского дома посетили «Спутник» Общество

Пенза, 5 января 2023. PenzaNews. Воспитанники Спасского детского дома в новогодние праздники посетили микрорайон «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Термодом» пригласил на экскурсию в «Город Спутник» воспитанников Спасского детского дома. Это традиция: ежегодно в зимние каникулы благодаря «Термодому» ребята приезжают в «Спутник», с интересом проводят здесь время и возвращаются с подарками», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале «Город Спутник Пенза».

Из него следует, что воспитанники детского дома приняли участие в командных спортивных соревнованиях, пообедали в кафе, после чего поблагодарили сотрудников холдинга за радушный прием и отправились в кино — билеты для них также приобрел застройщик.

В тексте напоминается, что в декабре 2022 года по решению руководителя строительного холдинга «Термодом» Рафика Ибрагимова было подготовлено несколько сотен новогодних подарков для детей-сирот Пензенского района, малоимущих семей Шемышейского района и посетителей центра «Добрый шкаф» в «Спутнике».