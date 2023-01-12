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Заразившаяся «кракеном» жительница Пензы не покидала пределы региона последние два месяца — Роспотребнадзор

13:57 | 12.01.2023 | Общество

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Пенза, 12 января 2023. PenzaNews. 32-летняя жительница Пензы, у которой был выявлен новый подвариант «омикрон»-штамма коронавируса «кракен», не покидала пределы региона последние два месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

Заразившаяся «кракеном» жительница Пензы не покидала пределы региона последние два месяца — Роспотребнадзор. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Заболевшая за пределы области и города Пензы в ноябре-декабре 2022 года не выезжала, к ней из прочих регионов никто не приезжал. При этом заболевшая не отрицает возможные контакты с больными ОРВИ в общественных местах», — говорится в сообщении.

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По данным ведомства, женщина заболела 27 декабря, у нее были симптомы ОРВИ.

«Участковым терапевтом назначено стандартное лечение, взят мазок на ковид, открыт больничный лист. На работе не была в течение максимально возможного инкубационного периода», — сказано в тексте.

Отмечается, что заразившаяся не была привита, заболевание протекало в легкой форме и закончилось выздоровлением.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», об обнаружении в России первого случая заражения «кракеном» стало известно 12 января.

По информации Роспотребнадзора, «кракен» не обладает повышенной летальностью и переносится не тяжелее других вариантов вируса. Однако есть данные, что он быстро распространяется и более заразный.

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