Работающие в Пологовском районе пензенцы сейчас находятся в безопасном месте — Мельниченко Общество

Пенза, 15 января 2023. PenzaNews. Пензенцы, работающие в Пологовском районе Запорожской области, не пострадали в результате ракетного удара, который был нанесен вечером 14 января, и сейчас находятся в безопасном месте. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

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«Пензенцам, находящимся сейчас в Пологовском районе Запорожской области, приходится работать в боевых условиях. Они практически на переднем крае линии соприкосновения. Вчера вечером ракетному удару укронацистов подверглись продуктовый магазин и здание районной администрации, где должно было проходить совещание. Сообщается о четырех погибших и пяти пострадавших местных жителях. Спешу успокоить родных, близких, коллег — всех, кто переживает о наших земляках, выполняющих свой долг в Запорожье. Не пострадал ни исполняющий обязанности главы администрации Пологовского района Александр Дашунин (экс-глава Вадинского сельсовета), ни находящиеся там в служебной командировке первый зампред правительства Пензенской области Виктор Николаевич Кувайцев и советник губернатора области Александр Иванович Плотников, ни сотрудники пензенского пожарно-спасательного центра и работники ЖКХ региона, устраняющие последствия разрушений. Сейчас все они находятся в безопасном месте», — написал глава региона в своем Telegram-канале утром в воскресенье, 15 января.

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Он подчеркнул, что украинским военным преступникам, выпускающим снаряды по мирным целям, госпиталям и раненым, недолго осталось ждать справедливого возмездия.

«Ракетные удары по мирному населению — это агония нацистского режима, предвестник его закономерного бесславного финала. Эти подлые и мерзкие действия были призваны посеять панику. Но своей цели авторы акта устрашения не достигли», — отметил губернатор.

«Наши земляки продолжат работу по восстановлению в Пологах мирной жизни — будут работать школы, детские сады, больницы и магазины, учреждения культуры, люди без опаски будут выходить на улицы. А те, кто отдавал преступные приказы, итогом которых стала гибель ни в чем не повинных людей, ответят за свои злодеяния после нашей победы», — добавил Олег Мельниченко.