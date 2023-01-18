Олег Мельниченко дал ряд поручений по итогам поездок в районы области Общество

Пенза, 18 января 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко дал ряд поручений по итогам поездок в районы.

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«Недавно посетил несколько районов Пензенской области. Некоторым объектам необходимо уделить особое внимание. На оперативном совещании дал соответствующие поручения», — написал глава региона в своем Telegram-канале в минувший вторник, 17 января.

По его словам, в Городищенском районе требуется реконструкция дороги, что позволит установить устойчивое сообщение между Сурском и Шемышейкой.

«Это достаточно капиталоемкий объект. По предварительной оценке, работа может занять до двух лет», — пояснил Олег Мельниченко.

Он добавил, что другой важный объект находится в Средней Елюзани.

«В местной начальной школе есть проблемы с отоплением, дети учатся при температуре, которая не соответствует нормам. Считаю такой подход недопустимым. Поручил оперативно заменить окна и систему отопления. Проект уже готов. Скоро ребята пойдут на уроки в теплую, комфортную школу», — написал он.

В Русском Камешкире, по словам губернатора, необходимо отремонтировать крышу в детском саду, а также провести внутреннюю отделку помещений в спортивном клубе.

«В клубе работают замечательные тренеры, проводятся соревнования. Осталось подтянуть условия для занятий, чем мы и займемся летом», — сообщил он.

«Доволен взятым темпом работ. Главное не останавливаться и продолжать улучшать условия жизни наших земляков. В этом вижу основную задачу», — подчеркнул Олег Мельниченко.