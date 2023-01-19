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Пензенская область войдет в федеральную программу по восстановлению и строительству детских лагерей

10:38 | 19.01.2023 | Общество

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Пенза, 19 января 2023. PenzaNews. Пензенская область в текущем году войдет в федеральную программу по восстановлению и строительству детских лагерей. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Пензенская область войдет в федеральную программу по восстановлению и строительству детских лагерей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Пензенская область стала одним из первых субъектов, начавших самостоятельно реализацию данного проекта. На сегодняшний день достигнута договоренность с Министерством просвещения РФ о включении Пензенской области в соответствующую федеральную программу 2023 года», — сказал глава региона.

«В этом году поставим четыре жилых модульных конструкции в лагерях «Надежда» и «Юность». Это позволит увеличить число отдыхающих ребят на 100 человек в каждом лагере», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

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По информации ТАСС, проект федеральной программы по восстановлению и строительству детских лагерей в регионах России до 2030 года был разработан Минпросвещения по поручению президента РФ Владимира Путина и опубликован в ноябре 2022 года.

В текущем году в рамках программы планируется создать 100 новых организаций отдыха и оздоровления детей из быстровозводимых конструкций, а также лагерей палаточного типа.

В декабре 2021 года Пензенская область выступила с инициативой запуска на федеральном уровне программы по строительству и ремонту детских загородных лагерей.

В настоящее время в регионе 13 загородных лагерей, последний из них был построен более 30 лет назад.

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