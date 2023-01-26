Пензенская область поможет Токмаку с ремонтом дворца спорта, дома культуры и водопроводных систем Общество

Пенза, 26 января 2023. PenzaNews. Правительство Пензенской области поможет городу Токмаку Пологовского района Запорожской области провести в 2023 году капитальный ремонт дворца спорта, дома культуры и водопроводных систем. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности главы военно-гражданской администрации Токмака Алексей Алипов.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уже все согласовано. В 2023 году наши шефы в лице правительства Пензенской области помогут нам в ремонте городского дворца спорта и дома культуры, будет проведен полный капитальный ремонт. Также будет производиться замена водопроводных систем по основным магистралям города и в ближайших селах», — сказал он.

Ранее Алексей Алипов сообщил, что при поддержке шефского региона удалось в минимальные сроки восстановить поврежденное в результате обстрелов ВСУ 3 января здание родильного и педиатрического отделений городской больницы.