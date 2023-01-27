В Пензе прошел митинг-концерт «Мы вместе!» Общество

Пенза, 27 января 2023. PenzaNews. Митинг-концерт «Мы вместе!» в поддержку Вооруженных сил России состоялся на Юбилейной площади Пензы в пятницу, 27 января.

Фото: Pnzreg.ru

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, в акции, организованной по инициативе региональной общественной организации помощи семьям военнослужащих «Солдатская мать», приняли участие около 6 тыс. человек.

«Благодарю каждого из вас, что не остались равнодушными и пришли сегодня поддержать нашу армию. Это мероприятие важно не только для солдат, находящихся на передовой, но и для тех, кто остался ждать их здесь, дома. Понимаю каждую женщину, которая ждет своего бойца домой. Я сама потеряла единственного сына в начале проведения специальной военной операции. И я знаю, как тяжело отпустить сына, мужа исполнять свой гражданский долг, но другого пути у нас нет. Уверяю вас, мы вместе с вами молимся за них и сопереживаем вашим тревогам», — сказала председатель организации «Солдатская мать» Ольга Клейменова.

Фото: Pnzreg.ru

Затем к собравшимся обратился ветеран боевых действий, участник чеченской кампании Олег Наумов, который осенью 2022 года не смог остаться равнодушным и отправился в зону СВО добровольцем.

«Мы вели бои на линии соприкосновения на территории Макеевки Луганской народной республики: отражали атаки противника. В бою был контужен и оказался в тылу, но каждый день нахожусь на связи со своими ребятами. Безмерно горжусь своими боевыми товарищами с Поволжья, Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, со всей страны!» — подчеркнул он.

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В свою очередь руководитель никольского местного отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Владимир Ясинский рассказал, что на прошлой неделе он вместе с боевыми товарищами вернулся из очередного гуманитарного конвоя.

«Все, что собирается и отправляется здесь, доставляется точно по адресу. Доставкой гуманитарной помощи на Донбасс мы занимаемся с 2014 года и не понаслышке знаем, какой ужас и бесчинство творятся на этой земле. Аллея ангелов не просто монумент, это напоминание каждому из нас, за что мы стоим на Донбассе», — отметил он.

К участникам митинга-концерта также обратился заместитель председателя Законодательного собрания Пензенской области, руководитель исполнительного комитета реготделения партии «Единая Россия» Сергей Мельников, который является координатором областного штаба по сбору гуманитарной помощи.

«Наши бойцы благодарят всех, кто ежедневно принимает участие в сборе гуманитарной помощи, отправке и доставке такого важного для них груза. Для партии «Единая Россия» помощь военнослужащим — одна из главных задач на сегодняшний день. Это наше общее дело. Победа будет за нами!» — сказал он.

Мероприятие завершилось выступлением творческих коллективов Пензенской области.