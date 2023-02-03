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В Пензенской области проводятся мероприятия по регулированию численности волков

09:49 | 03.02.2023 | Общество

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Пенза, 3 февраля 2023. PenzaNews. Мероприятия по регулированию численности волков проводятся на территории Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Минлесхоза региона.

В Пензенской области проводятся мероприятия по регулированию численности волков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На текущей неделе в рамках любительской и спортивной охоты на территории охотничьих угодий Лопатинского и Камешкирского районов Пензенской области были добыты три волка», — сказано в тексте.

Из него следует, что регулирование численности волков проводится для предотвращения угрозы возникновения и распространения болезней среди животных, относящихся к охотничьим ресурсам, а также с целью недопущения фактов нападения на людей, причинения ущерба объектам животного мира и среде их обитания.

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