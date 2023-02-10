Расширен перечень оснований для присвоения звания «Ветеран труда Пензенской области» Общество

Пенза, 10 февраля 2023. PenzaNews. Медаль «За заслуги в воспитании детей» включена в перечень региональных наград, дающих право претендовать на присвоение почетного звания «Ветеран труда Пензенской области». Соответствующий законопроект поддержан депутатами Законодательного собрания в ходе шестой очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 10 февраля.

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«В ноябре минувшего года решением парламентариев список региональных наград дополнен медалью «За заслуги в воспитании детей», которой удостаиваются родители, проживающие на территории Пензенской области не менее 5 лет и достойно воспитавшие троих и более приемных детей. [...] По оценке министерства труда, социальной защиты и демографии, в настоящее время всем предъявляемым требованиям соответствуют 35 семей. Так как медаль вручается обоим родителям, звание «Ветеран труда Пензенской области» смогут получить 70 человек», — говорится в сообщении пресс-службы Законодательного собрания региона.

Принятый депутатами закон вступит в силу по истечении 10 дней после официального опубликования.