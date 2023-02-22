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Сотрудники полиции разыскивают свидетелей ДТП с участием двух иномарок в Пензе

09:33 | 22.02.2023 | Общество

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Пенза, 22 февраля 2023. PenzaNews. Сотрудники полиции разыскивают свидетелей дорожно-транспортного происшествия с участием двух иномарок, которое произошло на улице Окружной в Пензе на минувшей неделе.

Сотрудники полиции разыскивают свидетелей ДТП с участием двух иномарок в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, 16 февраля 2023 года в 22.00 напротив дома №163 на улице Окружной в Пензе произошло столкновение автомобиля «Volkswagen Tiguan» и автомобиля «Audi A4». В результате происшествия автомобили получили механические повреждения», — говорится в сообщении, размещенном на сайте УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Свидетелей ДТП просят позвонить в Госавтоинспекцию по телефонам: +7 (8412) 59-90-02, 59-90-04 или обратиться по адресу: Пенза, улица Бакунина, 181.

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