Олег Мельниченко в канун Дня защитника Отечества вручил награды отличившимся жителям Пензенской области Общество

Пенза, 22 февраля 2023. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко в канун Дня защитника Отечества вручил государственные и региональные награды порядка 60 жителям Пензенской области, внесшим вклад в социально-экономическое развитие субъекта федерации.

Фото: Pnzreg.ru

«В Пензенской области немало тех, кто готов выйти из зоны комфорта и сделать все ради безопасности, развития и процветания нашей страны и региона», — сказал Олег Мельниченко в ходе торжественной церемонии, состоявшейся в облправительстве.

Отдельные слова благодарности глава региона адресовал землякам, которые участвуют в специальной военной операции.

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«Как вчера сказал президент России, наш многонациональный народ, абсолютное большинство граждан заняли принципиальную позицию в отношении СВО, поддержали действия по защите Донбасса. В этой поддержке прежде всего проявился настоящий патриотизм», — подчеркнул губернатор.

«Также Владимир Владимирович Путин отметил, что мы будем наращивать масштабную программу социально-экономического восстановления и развития новых субъектов РФ», — добавил Олег Мельниченко.

Указом президента России за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу орденом Почета награжден генеральный директор непубличного акционерного общества «Компания «Домостроитель» Иван Куликов.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отмечены генеральный директор ООО «Пензенский завод Телема Гино» Дмитрий Акимов, отличник социально-трудовой сферы Валерий Сиротин и начальник МКУ Никольского района «Служба спасения» Константин Махонин.

Знаком отличия Минобороны России «За отличие в поисковом движении» различных степеней награждены члены поискового отряда «Поиск-вездеход» Вячеслав Борунов, Ярослав Водовсков, Дмитрий Игошин, Данила Мясников, Дмитрий Давыдов, Сергей Заикин и Евгений Иналдиев.

Медалью ордена «За заслуги перед Пензенской областью» II степени награждены бойцы добровольческого отряда «БАРС».

Также были вручены медаль «За сохранение исторической памяти», почетные знаки «Во славу земли Пензенской», почетные грамоты и благодарности губернатора, сообщает пресс-служба облправительства.