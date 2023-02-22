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В Пензе прошел митинг-концерт «Слава защитникам Отечества!»

18:17 | 22.02.2023 | Общество

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Пенза, 22 февраля 2023. PenzaNews. Митинг-концерт «Слава защитникам Отечества!» состоялся на Юбилейной площади Пензы в среду, 22 февраля.

В Пензе прошел митинг-концерт «Слава защитникам Отечества!»

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, в нем приняли участие представители органов власти, силовых структур, общественных организаций, а также школьники и студенты.

Поздравляя собравшихся с наступающим Днем защитника Отечества, губернатор Олег Мельниченко отметил, что этот праздник «всегда был одним из самых главных в календаре праздничных дат нашей страны».

«Где бы вы ни были, кем бы ни работали, желаю вам всегда ощущать себя защитниками Родины!» — сказал он.

Фото: Pnzreg.ru

Глава региона напомнил, что ровно год назад в Пензу прибыл первый поезд с эвакуированными жителями Донбасса.

«Вы помните, сколько было стариков, женщин и детей, это было правильное решение — начать эвакуацию. Сегодня представители западных стран откровенно говорят, что и не намеревались соблюдать Минские соглашения, в Донецке и Луганске собирались устроить геноцид местного населения. В послании Федеральному Собранию президент четко расставил все акценты. Стал понятен наш дальнейший курс внешней политики и ориентиры в политике внутренней. Наша страна в едином порыве сплотилась в поддержке СВО. В каждой семье, в каждом доме переживают за наших ребят», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«Пензенские бойцы достойно несут службу, наш долг — поддержать наших ребят, помогать их семьям. Ведь не зря говорят, что Пенза своих не бросает. Поддержим наших бойцов, нашу армию, нашего президента! С наступающим Днем защитника Отечества!» — подытожил губернатор.

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