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Сергей Бычков на конференции в Душанбе представил литературные туристические маршруты по Пензенской области

17:35 | 02.03.2023 | Общество

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Пенза, 2 марта 2023. PenzaNews. Глава Минкультуры Пензенской области Сергей Бычков представил литературные туристические маршруты по региону на конференции «Деловое и инвестиционное партнерство России и Таджикистана» в Душанбе.

Сергей Бычков на конференции в Душанбе представил литературные туристические маршруты по Пензенской области

Фото: Pnzreg.ru

Он выступил с докладом на сессии «Туризм: задачи и перспективы».

«В Пензенской области туристам из Таджикистана готовы предложить путешествие по литературным маршрутам, которые включают посещение музеев: лермонтовского заповедника «Тарханы», музея-усадьбы В.Г. Белинского, музея А.Н. Радищева, музея А.И. Куприна, пензенского литературного музея», — говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

В нем добавляется, что туристы «могут увидеть уникальную архитектуру, попробовать местную кухню, ознакомиться с русскими традициями и найти ключ к познанию истоков творчества литераторов».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», делегацию Пензенской области на конференции «Деловое и инвестиционное партнерство России и Таджикистана» возглавляет председатель регионального правительства Николай Симонов.

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