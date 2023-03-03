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Пензенская полиция перешла на усиленный режим работы

13:09 | 03.03.2023 | Общество

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Пенза, 3 марта 2023. PenzaNews. Полиция и Росгвардия в Пензенской области перешли на усиленный режим работы в целях недопущения чрезвычайных ситуаций на территории региона.

Пензенская полиция перешла на усиленный режим работы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По поручению главы региона Олега Мельниченко и в целях недопущения чрезвычайных ситуаций на территории Пензенской области с 3 марта 2023 года организована работа сотрудников полиции совместно с сотрудниками Росгвардии в усиленном режиме», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по региону.

В нем добавляется, что под особый контроль взяты социально значимые объекты, места проведения массовых мероприятий, торговые и развлекательные центры, гостиницы и общежития.

«Организованы проверки квартир, сдаваемых внаем, а также всех категорий лиц, состоящих на профилактических учетах. Дополнительно организовано проведение рейдов по местам концентрации подростков. Кроме того, сотрудниками полиции приняты дополнительные меры по проверке транспорта и организован круглосуточный мониторинг состояния оперативной обстановки в сети интернет», — сказано в тексте.

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