Пензенская полиция перешла на усиленный режим работы Общество

Пенза, 3 марта 2023. PenzaNews. Полиция и Росгвардия в Пензенской области перешли на усиленный режим работы в целях недопущения чрезвычайных ситуаций на территории региона.

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«По поручению главы региона Олега Мельниченко и в целях недопущения чрезвычайных ситуаций на территории Пензенской области с 3 марта 2023 года организована работа сотрудников полиции совместно с сотрудниками Росгвардии в усиленном режиме», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по региону.

В нем добавляется, что под особый контроль взяты социально значимые объекты, места проведения массовых мероприятий, торговые и развлекательные центры, гостиницы и общежития.

«Организованы проверки квартир, сдаваемых внаем, а также всех категорий лиц, состоящих на профилактических учетах. Дополнительно организовано проведение рейдов по местам концентрации подростков. Кроме того, сотрудниками полиции приняты дополнительные меры по проверке транспорта и организован круглосуточный мониторинг состояния оперативной обстановки в сети интернет», — сказано в тексте.