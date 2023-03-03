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Депутаты гордумы Пензы поддержали инициативу губернатора о присвоении новой улице имени Героя России Жоги

15:57 | 03.03.2023 | Общество

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Пенза, 3 марта 2023. PenzaNews. Депутаты Пензенской городской думы поддержали инициативу губернатора Олега Мельниченко о присвоении одной из новых улиц имени Героя России, командира батальона «Спарта» Донецкой народной республики гвардии полковника Владимира Жоги.

Депутаты гордумы Пензы поддержали инициативу губернатора о присвоении новой улице имени Героя России Жоги. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Считаю, что имена таких патриотов, отважных, мужественных и храбрых людей, для которых любовь к Родине дороже собственной жизни, должны быть увековечены», — прокомментировал председатель пензенской гордумы, член фракции «Единая Россия» Владимир Мутовкин.

Он выразил уверенность в том, что «все депутаты городской думы проголосуют за данное решение».

По словам Владимира Мутовкина, вопрос сначала будет рассмотрен на заседании постоянной комиссии по градостроительной деятельности, а затем на сессии, которая запланирована на 31 марта.

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Как сообщил заместитель председателя гордумы, член фракции КПРФ Олег Шаляпин, его однопартийцы будут голосовать «за».

«Владимир Жога отдал жизнь за правду и мир без нацизма, его подвиг навсегда останется в нашей памяти и памяти будущих поколений россиян. Имя Владимира Жоги мы должны сохранить в веках, ведь это знак уважения к человеку, который защищал свою Родину и соотечественников от коричневой чумы», — сказал он.

Помимо этого, инициативу о присвоении одной из улиц Пензы имени Владимира Жоги поддержала Людмила Коломыцева от «Справедливой России».

«Нет выше подвига, чем отдать жизнь за спасение людей. Страна должна знать своих героев», — подчеркнула она.

Своим мнением также поделился руководитель фракции ЛДПР в гордуме Владимир Быстряков.

«Считаю, подобные шаги позволяют увековечить имена героев в истории, не забывая их подвиг и ценность таких людей для современной России», — цитирует Владимира Быстрякова пресс-служба пензенской гордумы.

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