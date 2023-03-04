03:29:23 Воскресенье, 5 марта
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В «Спутнике» приступили к строительству новых дорог

11:13 | 04.03.2023 | Общество

Печать

Пенза, 4 марта 2023. PenzaNews. Работы по строительству новых дорог стартовали на территории микрорайона «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального Минстроя.

В «Спутнике» приступили к строительству новых дорог

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

«К строительству двух объектов дорожно-транспортной инфраструктуры приступили в текущем году в Пензенской области в рамках реализации программы «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда». Начинается строительство улично-дорожной сети по улице Светлой и улице Олимпийской в селе Засечном. Новая инфраструктура решит проблему транспортной доступности активно строящегося жилого микрорайона «Спутник», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что также продолжается строительство автодороги в 8-м микрорайоне Арбеково города Пензы общей протяженностью более 1,1 км.

Читайте также

«Термодом» проектирует новые дороги в «Спутнике»

Ранее начальник отдела капитального строительства «Термодома» Светлана Сорокина сообщила, что холдинг работает над развитием транспортной инфраструктуры микрорайона «Город Спутник», в 2023 году намечено продлить улицы Светлую и Олимпийскую в сторону исторической части села Засечного Пензенской области.

По словам руководителя ОКС, в 2024 году планируется продолжить строительство Прибрежного бульвара с обустройством около 100 парковочных мест вдоль набережной, а в 2025-м — улицы Изумрудной от улицы Олимпийской до границы Пензы.

Светлана Сорокина уточнила, что все дороги предусмотрены четырехполосными с устройством тротуаров, освещением с двух сторон и велодорожками.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтвержден 121 случай заражения коронавирусом Житель Пензы подозревается в открытом хищении лекарств из аптеки
В Кузнецке водитель автомобиля «Renault Logan» сбил ребенка В Пензенской области за сутки подтверждено 134 случая заражения коронавирусом
Житель Пензы подвергся вымогательству после отправки интимных фото и видео знакомой по переписке Массовые проверки водителей на состояние опьянения в Пензенской области продлятся три дня
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама