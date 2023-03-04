В «Спутнике» приступили к строительству новых дорог Общество

Пенза, 4 марта 2023. PenzaNews. Работы по строительству новых дорог стартовали на территории микрорайона «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального Минстроя.

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

«К строительству двух объектов дорожно-транспортной инфраструктуры приступили в текущем году в Пензенской области в рамках реализации программы «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда». Начинается строительство улично-дорожной сети по улице Светлой и улице Олимпийской в селе Засечном. Новая инфраструктура решит проблему транспортной доступности активно строящегося жилого микрорайона «Спутник», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что также продолжается строительство автодороги в 8-м микрорайоне Арбеково города Пензы общей протяженностью более 1,1 км.

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«Термодом» проектирует новые дороги в «Спутнике»

Ранее начальник отдела капитального строительства «Термодома» Светлана Сорокина сообщила, что холдинг работает над развитием транспортной инфраструктуры микрорайона «Город Спутник», в 2023 году намечено продлить улицы Светлую и Олимпийскую в сторону исторической части села Засечного Пензенской области.

По словам руководителя ОКС, в 2024 году планируется продолжить строительство Прибрежного бульвара с обустройством около 100 парковочных мест вдоль набережной, а в 2025-м — улицы Изумрудной от улицы Олимпийской до границы Пензы.

Светлана Сорокина уточнила, что все дороги предусмотрены четырехполосными с устройством тротуаров, освещением с двух сторон и велодорожками.