Представители власти выразили соболезнования в связи с кончиной Екатерины Ревы Общество

Пенза, 6 марта 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, спикер Законодательного собрания Вадим Супиков, члены облправительства, депутаты регионального парламента, председатель пензенской гордумы Владимир Мутовкин и глава города Александр Басенко выразили соболезнования родным и близким заведующей кафедрой «Журналистика» Пензенского государственного университета, доктора филологических наук, доцента Екатерины Ревы, скончавшейся на 40-м году жизни в минувшее воскресенье, 5 марта.

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«Екатерина Константиновна Рева обладала большим профессиональным потенциалом, была талантливым педагогом, значимым для региона экспертом, яркой и целеустремленной личностью, добрым, открытым и отзывчивым человеком. За свою недолгую жизнь успела внести значимый вклад в развитие гуманитарных наук. Ее уход из жизни стал невосполнимой потерей для научного и гражданского сообщества нашего региона», — говорится в некрологе, размещенном на сайте областного правительства.

Прощание с Екатериной Ревой состоится в актовом зале педагогического института имени В.Г. Белинского ПГУ во вторник, 7 марта, в 11.00.