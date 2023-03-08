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В Пензенской области введен запрет на использование беспилотников

10:10 | 08.03.2023 | Общество

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Пенза, 8 марта 2023. PenzaNews. Запрет на использование беспилотных воздушных судов введен на территории Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в регионе.

В Пензенской области введен запрет на использование беспилотников. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В целях реализации мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года №757, на основании решения оперативного штаба Пензенской области указом главы региона от 6 марта 2023 года, на территории области запрещено использование беспилотных воздушных судов (БВС), за исключением: БВС, используемых органами государственной власти, органами местного самоуправления и подведомственными им организациями в рамках возложенных на них функций; БВС, используемых иными организациями и физическими лицами по договору с органами государственной власти, органами местного самоуправления и подведомственными им организациями», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что запрет установлен до снятия режима базовой готовности, введенного в регионе.

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