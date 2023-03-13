В Заречном в 2023 году в рамках нацпроекта будет отремонтировано около 4,6 км дорог Общество

Заречный, 13 марта 2023. PenzaNews. Семь участков автомобильных дорог общей протяженностью 4 км 596 метров будет отремонтировано в 2023 году в Заречном Пензенской области в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Основной объем работ — около 3 км — будет выполнен на трех улицах 132-го квартала. Планируется полностью обновить проезжую часть на улицах Моховой, Адмирала Макарова и проезде Руднева», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что несколько участков дорог будет приведено в надлежащее состояние в центральной части города.

«Асфальтовое покрытие поменяют на проспекте Мира — от улицы Строителей до КПП, на проспекте 30-летия Победы — от улицы Светлой до Заречной. Кроме того, обновят дорогу в районе универмага [...] от улицы Ленина до улицы Светлой. Дополнительно включен участок по улице Комсомольской — от улицы Конституции до проспекта 30-летия Победы», — уточняется в сообщении.

В нем отмечается, что стоимость работ по ремонту составит около 78,5 млн. рублей, контракты уже заключены.

«Ремонт автомобильных дорог в Заречном будет выполнять хорошо зарекомендовавший себя подрядчик — ООО «Дорожный строитель». Работы планируется начать в апреле, как только установится подходящая погода», — поясняется в тексте.

Из него следует, в рамках нацпроекта также запланировано устройство сети наружного освещения по улице Индустриальной: общая протяженность линии составит 938 метров, будет установлено 29 светильников, на эти цели выделено более 1 млн. 650 тыс. рублей.

«Кроме того, запланировано обустройство пешеходных переходов на двух перекрестках: улица Конституции — проспект Мира, улица Комсомольская — проспект 30-летия Победы. В ходе реконструкции будут установлены новые светодиодные светофоры в соответствии с современными требованиями к таким объектам. На обустройство переходов будет потрачено около 9 млн. рублей», — указано в сообщении.

В нем уточняется, что общий объем финансирования работ в рамках нацпроекта в текущем году составляет около 89 млн. рублей.