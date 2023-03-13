19:04:11 Понедельник, 13 марта
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Заречном в 2023 году в рамках нацпроекта будет отремонтировано около 4,6 км дорог

11:52 | 13.03.2023 | Общество

Печать

Заречный, 13 марта 2023. PenzaNews. Семь участков автомобильных дорог общей протяженностью 4 км 596 метров будет отремонтировано в 2023 году в Заречном Пензенской области в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации.

В Заречном в 2023 году в рамках нацпроекта будет отремонтировано около 4,6 км дорог. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Основной объем работ — около 3 км — будет выполнен на трех улицах 132-го квартала. Планируется полностью обновить проезжую часть на улицах Моховой, Адмирала Макарова и проезде Руднева», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что несколько участков дорог будет приведено в надлежащее состояние в центральной части города.

«Асфальтовое покрытие поменяют на проспекте Мира — от улицы Строителей до КПП, на проспекте 30-летия Победы — от улицы Светлой до Заречной. Кроме того, обновят дорогу в районе универмага [...] от улицы Ленина до улицы Светлой. Дополнительно включен участок по улице Комсомольской — от улицы Конституции до проспекта 30-летия Победы», — уточняется в сообщении.

В нем отмечается, что стоимость работ по ремонту составит около 78,5 млн. рублей, контракты уже заключены.

«Ремонт автомобильных дорог в Заречном будет выполнять хорошо зарекомендовавший себя подрядчик — ООО «Дорожный строитель». Работы планируется начать в апреле, как только установится подходящая погода», — поясняется в тексте.

Из него следует, в рамках нацпроекта также запланировано устройство сети наружного освещения по улице Индустриальной: общая протяженность линии составит 938 метров, будет установлено 29 светильников, на эти цели выделено более 1 млн. 650 тыс. рублей.

«Кроме того, запланировано обустройство пешеходных переходов на двух перекрестках: улица Конституции — проспект Мира, улица Комсомольская — проспект 30-летия Победы. В ходе реконструкции будут установлены новые светодиодные светофоры в соответствии с современными требованиями к таким объектам. На обустройство переходов будет потрачено около 9 млн. рублей», — указано в сообщении.

В нем уточняется, что общий объем финансирования работ в рамках нацпроекта в текущем году составляет около 89 млн. рублей.

Новости партнеров
Читайте также
В Каменке следователи разбираются в обстоятельствах смерти мужчины при пожаре В Пензенской области за сутки подтверждено 117 случаев заражения коронавирусом
В Пензе обнаружена фальшивая купюра номиналом 5 тыс. рублей В Пензе водитель автомобиля «Chevrolet Lacetti» сбил двух пешеходов
Житель Пензы оформил кредиты на 1 млн. рублей и перевел все деньги мошенникам В Пензенской области за сутки подтверждено 124 случая заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама