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В трех муниципальных образованиях Пензенской области введен режим ЧС из-за подтоплений

12:30 | 15.03.2023 | Общество

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Пенза, 15 марта 2023. PenzaNews. Режим чрезвычайной ситуации введен в трех муниципальных образованиях Пензенской области в связи с подтоплением территорий. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в ходе заседания региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, которое состоялось в среду, 15 марта, в рамках командно-штабных учений, организованных МЧС России.

В трех муниципальных образованиях Пензенской области введен режим ЧС из-за подтоплений

Фото: Pnzreg.ru

«Мы должны отработать ряд вводных, причем учения проводятся синхронно с той паводковой ситуацией, которая сейчас складывается в Пензенской области. Это является несомненным плюсом, поскольку позволяет дополнительно встряхнуть всю нашу рабочую систему. На сегодняшний момент все силы и средства у нас развернуты. На территории региона введен режим повышенной готовности, на территории трех муниципальных образований, где идут массированные подтопления, — режим ЧС, поэтому работаем в условиях фактически развернутого антипаводкового штаба», — сказал Олег Мельниченко.

Он поручил обеспечить граждан, оказавшихся в зоне подтопления, всем необходимым, в том числе продуктами и медикаментами.

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«Тем, кто хочет эвакуироваться из зоны подтопления, предоставить такую возможность. Обеспечить всем необходимым: питанием, врачебной помощью, при необходимости — помощью психолога. У некоторых людей возникает паника, их необходимо поддержать, успокоить, что их никто не бросит. Особое внимание — детям, больным и маломобильным гражданам», — подчеркнул губернатор.

«В летний период надо расчистить реки от поросли. Это задача для обязательного исполнения, внесите ее в протокол КЧС [комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Пензенской области]», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба регионального правительства.

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