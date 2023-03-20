Пензенский цирк должен быть сдан не позднее марта 2024 года — Олег Мельниченко Общество

Пенза, 20 марта 2023. PenzaNews. Пензенский цирк, сроки завершения строительства которого неоднократно переносились, должен быть сдан в эксплуатацию не позднее марта 2024 года. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«В результате достаточно непростого переговорного процесса и с заместителем председателя правительства РФ Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным, и с министром культуры [России] Ольгой Борисовной Любимовой принято решение о выделении дополнительных средств — порядка 850 млн. рублей — на достройку пензенского цирка. [...] Деньги, в общем-то, уже пошли в работу», — сказал глава региона в ходе заседания областного правительства в понедельник, 20 марта.

Он напомнил, что на прошлой неделе вместе с генеральным директором ФКП «Росгосцирк» Сергеем Беляковым посетил стройплощадку и обсудил поэтапный план завершения объекта.

«Определились, что цирк должен быть сдан в эксплуатацию не позднее марта 2024 года. В марте там должны пройти первые представления», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Глава региона отметил, что из-за затянувшейся стройки в Пензенской области уже выросло целое поколение детей, ни разу не бывавших на цирковых представлениях.

«Понятно, что это объект федеральный, что строит его Росгосцирк, но мне как губернатору он абсолютно небезразличен. Этот долгострой стоит в Пензе более 10 лет, и я доведу дело до конца, цирк мы достроим», — заявил он.

Олег Мельниченко поручил министру культуры и туризма Пензенской области Сергею Бычкову, а также заместителю председателя регионального правительства Ларисе Рябихиной курировать процесс завершения строительства объекта, готовность которого составляет более 90%.

«Поручаю зампреду взаимодействовать с Росгосцирком, министру культуры — начинать и заканчивать свой день на строительной площадке пензенского цирка, о ходе работ оперативно информировать меня. В марте 2024 года наш цирк должен открыть свои двери для зрителей!» — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.