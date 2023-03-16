Олег Мельниченко и Сергей Беляков посетили стройплощадку пензенского цирка Общество

Пенза, 16 марта 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и генеральный директор ФКП «Росгосцирк» Сергей Беляков обсудили планы по завершению строительства цирка в Пензе в ходе рабочей встречи, которая состоялась на стройплощадке в четверг, 16 марта.

Фото: Pnzreg.ru

«Сегодня с гендиректором «Росгосцирка» Сергеем Григорьевичем Беляковым побывали на стройплощадке. Он отметил, что нет никаких препятствий для того, чтобы в 2024 году пензенский цирк распахнул свои двери. Я лично, как коренной пензенец, этого жду с большим нетерпением», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

По его словам, «уже сейчас объект впечатляет».

«Это будет самый большой цирк в России, построенный с учетом современных технологий оснащенный всем необходимым оборудованием», — подчеркнул Олег Мельниченко.

«Здесь предусмотрено место под кафе для зрителей, есть отличное пространство для репетиций, удобные помещения для животных, в том числе слонов», — добавил он.

Губернатор указал также, что готовность цирка, по информации подрядчика, составляет более чем 90%.

«Строители уже перешли к отделке корпуса А, где находится сердце здания — манеж. Остался последний рывок. Попросил вице-премьера РФ Марата Шакирзяновича Хуснуллина выделить дополнительные средства, чтобы завершить работы во всех основных корпусах как можно быстрее. В этом и следующем году нам направят 850 млн. рублей. Выражаю признательность за такую поддержку», — написал Олег Мельниченко.

«Пенза — родина первого стационарного российского цирка. Мы просто не можем себе позволить быть городом, в котором будут вырастать поколения детей, так и не посетившие ни одного представления», — отметил руководитель субъекта федерации.