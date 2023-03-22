Казачья форма министра Комарова пополнила экспозицию музея кадетской школы №46 в Пензе Общество

Пенза, 22 марта 2023. PenzaNews. Министр образования Пензенской области Алексей Комаров, который является родовым казаком, относится к Центральному казачьему войску и имеет чин подъесаула, передал свою форму с медалями музею кадетской школы №46 города Пензы.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

По его словам, медаль «За казачью волю» была вручена ему в 2014 году, когда его хутор одним из первых отправил помощь на Донбасс.

«Медаль «За Веру, Отечество и Честь» вручило Сибирское войсковое казачье общество. Ее я получил в 2016 году на молодежном форуме «Селигер» за выполнение стратегических задач, которые были поставлены всеми атаманами войсковых казачьих обществ», — сказал министр, передавая форму.

Алексей Комаров выразил уверенность в том, что «предметы, связанные с историческими событиями, памятью, не нужно хранить где-то дома, закрытыми в шкафу».

«Наоборот, они обязательно должны быть в музее для того, чтобы ребята на них смотрели, проникались духом гражданско-патриотического воспитания. Пусть форма вдохновляет кадетов на новые победы», — подчеркнул он.

Также Алексей Комаров передал школьному музею два экземпляра книги «Ценности казачества: содержание, динамика и механизмы формирования», написанной совместно с доктором философских наук Андреем Бакурадзе, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.