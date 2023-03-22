02:51:20 Четверг, 23 марта
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Казачья форма министра Комарова пополнила экспозицию музея кадетской школы №46 в Пензе

10:38 | 22.03.2023 | Общество

Печать

Пенза, 22 марта 2023. PenzaNews. Министр образования Пензенской области Алексей Комаров, который является родовым казаком, относится к Центральному казачьему войску и имеет чин подъесаула, передал свою форму с медалями музею кадетской школы №46 города Пензы.

Казачья форма министра Комарова пополнила экспозицию музея кадетской школы №46 в Пензе

Фото: Minobr.pnzreg.ru

По его словам, медаль «За казачью волю» была вручена ему в 2014 году, когда его хутор одним из первых отправил помощь на Донбасс.

«Медаль «За Веру, Отечество и Честь» вручило Сибирское войсковое казачье общество. Ее я получил в 2016 году на молодежном форуме «Селигер» за выполнение стратегических задач, которые были поставлены всеми атаманами войсковых казачьих обществ», — сказал министр, передавая форму.

Алексей Комаров выразил уверенность в том, что «предметы, связанные с историческими событиями, памятью, не нужно хранить где-то дома, закрытыми в шкафу».

«Наоборот, они обязательно должны быть в музее для того, чтобы ребята на них смотрели, проникались духом гражданско-патриотического воспитания. Пусть форма вдохновляет кадетов на новые победы», — подчеркнул он.

Также Алексей Комаров передал школьному музею два экземпляра книги «Ценности казачества: содержание, динамика и механизмы формирования», написанной совместно с доктором философских наук Андреем Бакурадзе, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 109 случаев заражения коронавирусом В Пензенской области родители школьников получат возможность пройти процедуру ЕГЭ
В Вадинском районе предъявлено обвинение женщине, до смерти забившей супруга поленом При пожаре в доме на улице Чаадаева в Пензе погибла женщина
В Пензенской области прокуратура выявила нарушения в организации питания детей в детсадах и школах В Пензенской области за сутки подтверждено 114 случаев заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама