В Пензенской области с начала года более 1,3 тыс. женщин получили пособие по беременности и родам Общество

Пенза, 22 марта 2023. PenzaNews. Отделение Социального фонда России по Пензенской области к марту одобрило страховые пособия по беременности и родам 1 тыс. 332 женщинам в декрете, в общей сложности с начала 2023 года им перечислено почти 134,5 млн. рублей. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой отделения СФР в среду, 22 марта.

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«Размер пособия зависит от заработка женщины, сложности родов и некоторых других факторов», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что минимальная сумма для работающих женщин установлена на уровне 74 тыс. 757 рублей, максимальная — 530 тыс. 976 рублей.

«Соответствующая сумма предоставляется при условии длительного отпуска по беременности — до 194 дней — и сложных родов. Например, при появлении сразу двух или трех детей. Сумма выплачивается разово за весь период отпуска», — поясняется в сообщении.

Из него следует, что страховое пособие также предоставляется в случае усыновления ребенка.

«Максимальная продолжительность такого отпуска — 70 дней после дня рождения усыновленного ребенка или 110 дней после рождения двух усыновленных детей. Выплата рассчитывается с момента усыновления ребенка», — сказано в тексте.