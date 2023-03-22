02:51:37 Четверг, 23 марта
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В пензенской библиотеке №2 имени М.Е. Салтыкова-Щедрина 23 марта состоится тематический киносеанс

12:14 | 22.03.2023 | Общество

Печать

Пенза, 22 марта 2023. PenzaNews. Очередной тематический киносеанс в рамках проекта «Погружение в кино», организованного компанией «Ростелеком» при поддержке видеосервиса Wink, состоится в пензенской городской библиотеке №2 имени М.Е. Салтыкова-Щедрина в предстоящий четверг, 23 марта.

В пензенской библиотеке №2 имени М.Е. Салтыкова-Щедрина 23 марта состоится тематический киносеанс

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

Как указано в сообщении пресс-службы оператора, поступившем в ИА «PenzaNews», для просмотра и обсуждения зрителям будет представлен фильм режиссера Светланы Сухановой «Счастье в конверте».

«В центре картины — три женщины, три письма и три новеллы. Каждая героиня рассказывает трогательную историю о дружбе, любви и человечности. Первая новелла знакомит зрителей со старыми боевыми товарищами, желающими исполнить давнюю мечту. Вторая рассказывает о неравнодушной работнице вокзала, которая решает помочь одинокой бабушке, бессмысленно ожидающей ушедший поезд. Заключительная часть — о первокласснике из бедной семьи, который просит у Деда Мороза дорогую игрушку, но получает совсем другой подарок», — говорится в тексте.

В нем отмечается, что специальным гостем мероприятия, которое начнется в 17.30, станет экскурсовод пензенского музея истории почты Марина Галимская, которая расскажет о значении писем в жизни разных поколений.

В сообщении добавляется, что количество мест на кинопоказ ограничено, предварительная запись ведется по телефону: +7 (8412) 42-42-16.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 109 случаев заражения коронавирусом В Пензенской области родители школьников получат возможность пройти процедуру ЕГЭ
В Вадинском районе предъявлено обвинение женщине, до смерти забившей супруга поленом При пожаре в доме на улице Чаадаева в Пензе погибла женщина
В Пензенской области прокуратура выявила нарушения в организации питания детей в детсадах и школах В Пензенской области за сутки подтверждено 114 случаев заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама