В пензенской библиотеке №2 имени М.Е. Салтыкова-Щедрина 23 марта состоится тематический киносеанс Общество

Пенза, 22 марта 2023. PenzaNews. Очередной тематический киносеанс в рамках проекта «Погружение в кино», организованного компанией «Ростелеком» при поддержке видеосервиса Wink, состоится в пензенской городской библиотеке №2 имени М.Е. Салтыкова-Щедрина в предстоящий четверг, 23 марта.

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

Как указано в сообщении пресс-службы оператора, поступившем в ИА «PenzaNews», для просмотра и обсуждения зрителям будет представлен фильм режиссера Светланы Сухановой «Счастье в конверте».

«В центре картины — три женщины, три письма и три новеллы. Каждая героиня рассказывает трогательную историю о дружбе, любви и человечности. Первая новелла знакомит зрителей со старыми боевыми товарищами, желающими исполнить давнюю мечту. Вторая рассказывает о неравнодушной работнице вокзала, которая решает помочь одинокой бабушке, бессмысленно ожидающей ушедший поезд. Заключительная часть — о первокласснике из бедной семьи, который просит у Деда Мороза дорогую игрушку, но получает совсем другой подарок», — говорится в тексте.

В нем отмечается, что специальным гостем мероприятия, которое начнется в 17.30, станет экскурсовод пензенского музея истории почты Марина Галимская, которая расскажет о значении писем в жизни разных поколений.

В сообщении добавляется, что количество мест на кинопоказ ограничено, предварительная запись ведется по телефону: +7 (8412) 42-42-16.