В пензенском Минстрое прокомментировали ход работ по реконструкции дороги в районе улицы 40 лет Октября Общество

Пенза, 22 марта 2023. PenzaNews. Актуальная информация о ходе работ в рамках III этапа реконструкции дороги от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной в Пензе размещена на сайте регионального Минстроя в среду, 22 марта.

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

«Благодаря средствам национального проекта «Безопасные качественные дороги» в кратчайшие сроки проведена огромная работа. Построен путепровод через железнодорожные пути, на котором уже смонтированы перильные ограждения, установлены столбы линии искусственного освещения, выполнено устройство первого слоя асфальтобетонного покрытия. Построена эстакада через существующую автомобильную дорогу и железнодорожные пути. Близок к завершению мост через реку Ардым. Путепровод, эстакада и мост соединяются новой дорогой, которая уже имеет асфальтовое покрытие, тротуары, столбы линии искусственного освещения и ливневую канализацию», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что в настоящее время работы сосредоточены на мостовом сооружении через реку Ардым.

«Выполняются работы по бетонированию, уходу за бетоном. Также ведутся работы по благоустройству на всем протяжении третьего этапа», — поясняется в сообщении.

«Можно сказать, что основной объем строительно-монтажных работ уже выполнен. Но, несмотря на это, подрядной организации предстоит еще большой фронт работы по благоустройству территории и завершению оставшихся строительно-монтажных работ. Благодаря колоссальной поддержке федерального центра, правительства Пензенской области объект будет введен в эксплуатацию уже осенью 2023 года», — добавляется в тексте.