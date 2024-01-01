Мельниченко поблагодарил Кондратюка за активную поддержку интересов Пензенской области Общество

Пенза, 27 марта 2023. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко поблагодарил сенатора Российской Федерации – представителя от правительства Пензенской области Николая Кондратюка за активную поддержку интересов региона.

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«Я хочу поблагодарить Николая Федоровича за то, что он активно включается во все идущие в столице процессы», — сказал Олег Мельниченко на заседании регионального правительства, в ходе которого Николай Кондратюк представил доклад о своей деятельности.

«В том числе в вопросы перераспределения бюджетных субсидий, подвижки по годам для ускорения строительства значимых для области объектов», — добавил губернатор.

Как сообщает пресс-служба облправительства, Николай Кондратюк способствовал, в частности, перераспределению финансов в рамках инфраструктурного бюджетного кредита с 2024 года на 2022–2023 годы для проекта развития дорожной сети Пензенского района, а также с 2023-го на 2022-й — для проекта многоэтажной застройки микрорайона Арбеково и включения в него нового объекта — дорожной развязки на трассе М5 «Урал».

Кроме того, совместно с МЧС России решается вопрос о создании пожарного депо в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном.

Помимо этого, Николай Кондратюк подключился к решению вопроса о переносе сроков финансирования строительства в «Спутнике» новой школы.