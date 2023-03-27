В Пензу на весенние каникулы приехали одиннадцатиклассники из Пологовского района Общество

Пенза, 27 марта 2023. PenzaNews. Одиннадцатиклассники из Пологовского района Запорожской области приехали на весенние каникулы в Пензу. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в понедельник, 27 марта.

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«Сегодня к нам приехали одиннадцатиклассники из Пологовского района Запорожской области, над которым мы взяли шефство. В Пензе они проведут все весенние каникулы. Одна из важных целей для ребят — познакомиться с направлениями учебы в пензенских вузах и колледжах. С учетом того, что у школьников города Пологи учебный год начался поздно — с середины октября — и завершится он только в конце июня, у них будет не так уж и много времени для того, чтобы подать документы в вузы и сдать вступительные экзамены. Пропускать год не хочется никому, поэтому ребята уже сейчас определяются, куда они будут поступать», — написал глава региона.

«Конечно, не обойдется без культурной программы. Ребятам покажут достопримечательности и интересные маршруты Пензы, наши гости сходят на спектакли, познакомятся с экспозициями картинной галереи, посетят «Тарханы» и многое другое», — отметил он.

По словам Олега Мельниченко, «программа у ребят более чем насыщенная».

«Я и сам с удовольствием встречусь с будущими выпускниками, пообщаюсь с ними. Уверен, что для многих из них Пенза станет вторым домом на период студенчества», — написал губернатор.