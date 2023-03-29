18:17:55 Среда, 29 марта
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Мельниченко подписал указ о стратегическом совете Пензенской области

13:05 | 29.03.2023 | Общество

Печать

Пенза, 29 марта 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подписал указ о стратегическом совете региона.

Олег Мельниченко подписал указ о стратегическом совете Пензенской области

Фото: Pnzreg.ru

«Создать стратегический совет Пензенской области (далее — стратегический совет) и утвердить его состав согласно приложению к настоящему указу», — говорится в документе.

В соответствии с указом созданы президиум, семь профильных комиссий, которые будут работать по направлениям «Государственное строительство, местное самоуправление и информационная политика», «Бюджетная, налоговая и финансовая политика», «Здравоохранение и социальная политика», «Экономическая и промышленная политика», «Образование, культура и спорт», «Жилищно-коммунальное хозяйство и строительство», «Агропромышленный комплекс», а также рабочие группы иные рабочие органы стратегического совета.

Возглавлять совет будет губернатор Олег Мельниченко.

Заместителями председателя стратегического совета утверждены спикер Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков, депутат регионального парламента, генеральный директор ООО «СтанкоМашСтрой» Олег Кочетков и глава облправительства Николай Симонов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 10 февраля депутаты Законодательного собрания Пензенской области приняли закон «О стратегическом совете Пензенской области».

Согласно тексту документа, совет представляет собой совещательный и экспертно-консультативный орган, созданный для рассмотрения общественно значимых стратегических вопросов социально-экономического и общественно-политического развития Пензенской области, а также подготовки предложений по ним.

Новости партнеров
Читайте также
В селе Лопатино Городищенского района завершен капитальный ремонт водозаборного узла В Каменском районе обнаружено тело мужчины, числившегося пропавшим без вести
В Пензенской области за сутки подтверждено 104 случая заражения коронавирусом Житель Пензы перечислил мошенникам 540 тыс. рублей
До двух лет лишения свободы может получить пензенец, угрожавший сожительнице убийством В Бековском районе опрокинулся автомобиль, пострадали два человека
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама