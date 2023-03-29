Олег Мельниченко подписал указ о стратегическом совете Пензенской области Общество

Пенза, 29 марта 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подписал указ о стратегическом совете региона.

Фото: Pnzreg.ru

«Создать стратегический совет Пензенской области (далее — стратегический совет) и утвердить его состав согласно приложению к настоящему указу», — говорится в документе.

В соответствии с указом созданы президиум, семь профильных комиссий, которые будут работать по направлениям «Государственное строительство, местное самоуправление и информационная политика», «Бюджетная, налоговая и финансовая политика», «Здравоохранение и социальная политика», «Экономическая и промышленная политика», «Образование, культура и спорт», «Жилищно-коммунальное хозяйство и строительство», «Агропромышленный комплекс», а также рабочие группы иные рабочие органы стратегического совета.

Возглавлять совет будет губернатор Олег Мельниченко.

Заместителями председателя стратегического совета утверждены спикер Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков, депутат регионального парламента, генеральный директор ООО «СтанкоМашСтрой» Олег Кочетков и глава облправительства Николай Симонов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 10 февраля депутаты Законодательного собрания Пензенской области приняли закон «О стратегическом совете Пензенской области».

Согласно тексту документа, совет представляет собой совещательный и экспертно-консультативный орган, созданный для рассмотрения общественно значимых стратегических вопросов социально-экономического и общественно-политического развития Пензенской области, а также подготовки предложений по ним.