Ришат Алтынбаев проверил готовность техники к тушению лесных пожаров Общество

Пенза, 30 марта 2023. PenzaNews. Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Ришат Алтынбаев провел смотр сил и средств, предназначенных для тушения лесных пожаров.

Фото: Minleshoz.pnzreg.ru

Во время смотра техники глава ведомства пообщался с личным составом и оценил средства тушения лесных пожаров.

Ришат Алтынбаев напомнил о начале пожароопасного сезона в лесах с 30 марта, а также о необходимости проведения сходов граждан по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности.

Кроме того, министр дал поручение продолжить работу по распространению агитационных материалов на противопожарную тематику в образовательных учреждениях и в местах массового посещения граждан.

Ришат Алтынбаев отметил, что 2022 год в Пензенской области был относительно спокойным в плане пожарной обстановки: пожаров было в четыре раза меньше, чем в 2021-м. Все пожары ликвидированы в день возгорания, крупные лесные пожары не допущены.

В 2023 году на проведение мероприятий по охране лесов от пожаров выделено более 57 млн. рублей, сообщается на сайте Минлесхоза Пензенской области.