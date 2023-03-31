Олег Мельниченко встретился со школьниками из Пологовского района, которые приехали в Пензу на весенние каникулы Общество

Пенза, 31 марта 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко встретился со школьниками из Пологовского района Запорожской области, которые приехали в Пензу на весенние каникулы.

Фото: Pnzreg.ru

«Ребята уже взрослые, заканчивают 11 класс, определяются со своим дальнейшим студенческим и профессиональным путем. Они рассказали мне о планах на будущее. Кто-то хочет связать жизнь с творчеством, кто-то — с точными науками, двое парней видят себя в IT, две девушки мечтают стать архитекторами. Вижу, что у каждого из них огромный потенциал. Глядя в умные глаза ребят, думаю, что у них все получится, ведь главное — правильный настрой и старания. Мы в свою очередь можем предоставить им площадки для воплощения этих планов», — написал глава региона в своем Telegram-канале в пятницу, 31 марта.

Он подчеркнул, что в Пензе «хорошие вузы, в которых работают сильные педагоги».

«С университетами и некоторыми колледжами наши гости уже смогли познакомиться. Возможно, кто-то из ребят приедет учиться в Пензу. Мы рады каждому, у нас есть все возможности как для изучения специальностей, так и для дальнейшего профессионального роста», — отметил губернатор.

«К сожалению, у гостей было слишком мало времени, чтобы полноценно познакомиться с культурой региона. Упор в программе больше был сделан на посещение учебных заведений. Но с учетом того, что ребята задержатся здесь еще на пару дней, думаю, что они успеют по достоинству оценить Пензу», — добавил Олег Мельниченко.