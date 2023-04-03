Олег Мельниченко распорядился распространить меры поддержки на семьи контрактников, участвующих в СВО Общество

Пенза, 3 апреля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко распорядился распространить меры поддержки на семьи контрактников, участвующих в специальной военной операции.

Фото: Pnzreg.ru

«На заседании правительства приняли важнейшее решение: распространить все меры поддержки членов семей мобилизованных и добровольцев еще и на контрактников. Таких мер 25, а членов семей у пензенских бойцов, которые несут службу по контракту в зоне СВО, более 12 тысяч», — написал глава региона в своем Telegram-канале в понедельник, 3 апреля.

По его словам, важно провести работу так, чтобы внимание было уделено всем.

«Ответственность предполагается персональная. Поддержка должна предоставляться с 1 апреля автоматически, людей гонять по огромному количеству учреждений мы не будем», — подчеркнул губернатор.

Кроме того, Олег Мельниченко сообщил о принятом решении, касающемся летнего отдыха детей участников СВО.

«Мною было принято решение об организации бесплатного летнего отдыха для более чем 2 тыс. детей наших ребят. Дети погибших должны отдохнуть на Черном море. На это мы направили дополнительные средства из бюджета», — написал руководитель субъекта федерации.

Он добавил, что также выделены деньги на путевки для детей из подшефного Пологовского района Запорожской области.

«Считаю все эти вопросы чрезвычайно важными. Буду держать на личном контроле и ждать прямой отчетности о выполнении», — резюмировал глава региона.