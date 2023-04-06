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Олег Мельниченко поблагодарил тамалинских активистов за помощь участникам СВО

10:18 | 06.04.2023 | Общество

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Пенза, 6 апреля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в рамках рабочей поездки в Тамалинский район встретился с активистами, которые оказывают помощь бойцам, находящимся в зоне проведения специальной военной операции.

Олег Мельниченко поблагодарил тамалинских активистов за помощь участникам СВО

Фото: T.me/omelnichenko

«В Тамале встретился с людьми, которые оказывают большую помощь нашим бойцам в зоне СВО. Волонтерский штаб работает с октября, и за это время сделано уже очень много: отправлено 10 машин с гуманитарным грузом, общими усилиями жителей района, предпринимателей и руководителей организаций удалось собрать порядка 4 млн. рублей, на которые закуплены оборудование, теплые вещи, продовольствие, медикаменты по заявкам военнослужащих. Я выражаю огромную благодарность всем, кто принимает в этом участие. Группа штаба по праву получила свое название «Тамала своих не бросает», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувшую среду, 5 апреля.

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Он отметил, что в ходе встречи с волонтерами «поговорили о многом».

«Обсудили ситуацию вокруг специальной военной операции, то, как западные страны делают все, чтобы разобщить наших людей, подумали о том, как еще мы можем помочь нашим защитникам. Не обошли стороной и другие важные темы: здравоохранение, меры соцподдержки, которые мы сейчас распространили на всех военнослужащих, которые находятся в зоне СВО», — уточнил Олег Мельниченко.

«На таких людях держится наша страна — отзывчивых, самоотверженных, неравнодушных. Тамала и вся Пензенская область своих не бросает!» — подчеркнул губернатор.

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