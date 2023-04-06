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Мельниченко в ходе визита в Тамалинский район проверил готовность к посевной кампании и посетил дом культуры

10:33 | 06.04.2023 | Общество

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Пенза, 6 апреля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе рабочей поездки в Тамалинский район, которая состоялась 5 апреля, проверил готовность к посевной кампании и посетил дом культуры.

Мельниченко в ходе визита в Тамалинский район проверил готовность к посевной кампании и посетил дом культуры

Фото: Pnzreg.ru

«Осмотрел производственные площадки компании «Агсен Проперти». Предприятие входит в ГК «Агсен» — агропромышленный холдинг, занимающийся растениеводством, а также обработкой, хранением и отгрузкой сельскохозяйственной продукции. Высокие показатели достигаются благодаря новым технологиям в растениеводстве и применению современной техники. Считаю необходимым дальнейшее наращивание производственных мощностей», — написал глава региона в своем Telegram-канале утром в четверг, 6 апреля.

Он добавил, что во время посещения дома культуры тамалинцы попросили приобрести для вокальной группы новые музыкальные инструменты — баян, гармонь и барабанную установку.

«Сделаем так, чтобы все любители музыки, особенно молодежь, посещали ДК с удовольствием, проводили здесь свое свободное время», — пообещал Олег Мельниченко.

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Кроме того, он сообщил, что посетил Пачелму, где пообщался с механизаторами «Мегафермы» и предложил им проводить занятия с кадетами местного казачьего корпуса, выпускники которого востребованы в сельхозотрасли.

«Важно привлекать студентов и к практике на предприятиях. Такой подход нужно внедрить в каждом профессиональном учебном заведении», — отметил губернатор.

«Развитие районов Пензенской области — это приоритет для нас. Все люди во всех населенных пунктах региона должны жить в достойных условиях и иметь равные возможности», — подчеркнул Олег Мельниченко.

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