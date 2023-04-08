В рамках туристического нацпроекта начато строительство дороги, которая соединит села Абашево и Паны Общество

Пенза, 8 апреля 2023. PenzaNews. Строительство дороги, которая соединит села Абашево Спасского района и Паны Наровчатского района, начато в Пензенской области в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

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«Одна из основ развития туризма в регионе — это организация удобных маршрутов. Приступили к строительству «туристической дороги», которая соединит села Абашево Спасского района и Паны Наровчатского района», — написал глава региона в своем Telegram-канале в субботу, 8 апреля.

По его словам, новая дорога «позволит в три раза сократить путь и сделать маршрут более безопасным».

«Наровчатский район давно привлекает туристов, ведь там переплетаются сразу несколько маршрутов — исторический, паломнический и литературный. Наровчат, к примеру, знаменит своим удивительным пещерным комплексом, единственным в мире музеем писателя Александра Куприна, который родился в этом селе. Абашево — родина знаменитой на весь мир абашевской игрушки. К тому же, неподалеку есть парк-отель «Кленовая роща». Сейчас там как раз идет реконструкция», — отметил Олег Мельниченко.

«Все перечисленные работы проводим по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Пензенская область богата интересными объектами, и создание необходимой инфраструктуры позволит нам в полной мере раскрыть туристический потенциал региона», — подчеркнул губернатор.