В Заречном начали благоустраивать сквер «Юбилейный» Общество

Заречный, 9 апреля 2023. PenzaNews. Работы по благоустройству сквера «Юбилейный», организованные в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», стартовали в Заречном Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из него следует, что уже демонтировано покрытие существующих пешеходных дорожек, а также размечено, где будут обустроены новые.

«Кроме того, специалистами ООО «ЭнергоПромСеть» определено, где будут проходить новые линии освещения, которое будет модернизировано в рамках концессионного соглашения», — добавляется в тексте.

В нем уточняется, что проект благоустройства предусматривает оформление входной группы, расширение парковочной зоны, создание игрового пространства для детей, многофункциональной спортплощадки и мест для спокойного отдыха.

«Общая стоимость благоустройства составляет 45 млн. рублей. По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» Заречному на создание сквера «Юбилейный» на этот год выделено 22 млн. рублей», — сказано в сообщении.

В нем отмечается, что для воплощения задуманного средств недостаточно.

«Поэтому жителям города на ближайшем голосовании за общественные территории для благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» [...] на 2024 год в перечне территорий вновь предлагается выбрать сквер «Юбилейный», — говорится в тексте.