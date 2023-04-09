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В Заречном начали благоустраивать сквер «Юбилейный»

11:23 | 09.04.2023 | Общество

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Заречный, 9 апреля 2023. PenzaNews. Работы по благоустройству сквера «Юбилейный», организованные в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», стартовали в Заречном Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации.

В Заречном начали благоустраивать сквер «Юбилейный». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из него следует, что уже демонтировано покрытие существующих пешеходных дорожек, а также размечено, где будут обустроены новые.

«Кроме того, специалистами ООО «ЭнергоПромСеть» определено, где будут проходить новые линии освещения, которое будет модернизировано в рамках концессионного соглашения», — добавляется в тексте.

В нем уточняется, что проект благоустройства предусматривает оформление входной группы, расширение парковочной зоны, создание игрового пространства для детей, многофункциональной спортплощадки и мест для спокойного отдыха.

«Общая стоимость благоустройства составляет 45 млн. рублей. По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» Заречному на создание сквера «Юбилейный» на этот год выделено 22 млн. рублей», — сказано в сообщении.

В нем отмечается, что для воплощения задуманного средств недостаточно.

«Поэтому жителям города на ближайшем голосовании за общественные территории для благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» [...] на 2024 год в перечне территорий вновь предлагается выбрать сквер «Юбилейный», — говорится в тексте.

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