23:56:35 Понедельник, 10 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за один день ликвидировали три лесных пожара

10:06 | 10.04.2023 | Общество

Печать

Пенза, 10 апреля 2023. PenzaNews. Три лесных пожара ликвидировано в Пензенской области в минувшую пятницу, 7 апреля. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

В Пензенской области за один день ликвидировали три лесных пожара. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«7 апреля 2023 года было обнаружено и ликвидировано три лесных пожара: на территории Никольского лесничества — один пожар на площади 0,9 га; на территории Сердобского лесничества — два пожара на площади 5,6 га», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что в тушении пожаров принимали участие сотрудники лесопожарного центра и лесничеств.

«Минлесхоз Пензенской области обращается ко всем жителям области с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности в лесах», — добавляется в сообщении.

Новости партнеров
Читайте также
Роман Калентьев посетил ЗАО «Константиново» В Пензенской области за сутки подтвержден 91 случай заражения коронавирусом
В Шемышейском районе подростка будут судить за кражу денег с банковской карты родственника Житель Кузнецка поверил позвонившему ему «сотруднику правоохранительных органов» и лишился 100 тыс. рублей
До двух лет лишения свободы может получить житель Пензы, угрожавший соседу убийством В Пензенской области за сутки подтвержден 101 случай заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама