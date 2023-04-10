В Пензенской области за один день ликвидировали три лесных пожара Общество

Пенза, 10 апреля 2023. PenzaNews. Три лесных пожара ликвидировано в Пензенской области в минувшую пятницу, 7 апреля. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

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«7 апреля 2023 года было обнаружено и ликвидировано три лесных пожара: на территории Никольского лесничества — один пожар на площади 0,9 га; на территории Сердобского лесничества — два пожара на площади 5,6 га», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что в тушении пожаров принимали участие сотрудники лесопожарного центра и лесничеств.

«Минлесхоз Пензенской области обращается ко всем жителям области с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности в лесах», — добавляется в сообщении.