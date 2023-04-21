Законодательное собрание утвердило 11 членов Общественной палаты Пензенской области
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Пенза, 21 апреля 2023. PenzaNews. Законодательное собрание Пензенской области утвердило 11 членов Общественной палаты региона в ходе 8-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 21 апреля.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Их кандидатуры ранее представили некоммерческие организации, в том числе региональные общественные объединения.
В утвержденный список вошли:
Андрей Глухов, генеральный директор ООО «Цитрус»;
Сергей Зиновьев, председатель Союза молодежи Пензенской области;
Татьяна Исмаилова, врио генерального директора АО «Пензенская областная агропромышленная корпорация»;
Лариса Казакова, директор пензенского колледжа транспортных технологий;
Олег Куроедов, руководитель исполкома Общероссийского народного фронта в Пензенской области;
Элина Маткова, директор средней школы №65/23 города Пензы;
Ирина Пузракова, главный врач пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики;
Ирина Соломанидина, председатель совета общественности по работе с населением Железнодорожного района Пензы;
Александр Сорокин, внештатный советник генерального директора производственного объединения «Старт» имени М.В. Проценко;
Юлия Толубанова, специалист по связям с общественностью ООО «Дионис»;
Владимир Холзинев, председатель правления региональной общественной организации Российского союза ветеранов Афганистана.
Общественная палата Пензенской области состоит из 33 человек.
Ранее 11 человек утвердил губернатор Олег Мельниченко.
Планируется, что в ближайшее время члены Общественной палаты, утвержденные губернатором и Заксобранием, определят еще 11 человек из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями, зарегистрированными на территории региона.
Ожидается, что первое заседание Общественной палаты Пензенской области в новом составе состоится в июне.