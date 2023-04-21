Законодательное собрание утвердило 11 членов Общественной палаты Пензенской области Общество

Пенза, 21 апреля 2023. PenzaNews. Законодательное собрание Пензенской области утвердило 11 членов Общественной палаты региона в ходе 8-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 21 апреля.

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Их кандидатуры ранее представили некоммерческие организации, в том числе региональные общественные объединения.

В утвержденный список вошли:

Андрей Глухов, генеральный директор ООО «Цитрус»;

Сергей Зиновьев, председатель Союза молодежи Пензенской области;

Татьяна Исмаилова, врио генерального директора АО «Пензенская областная агропромышленная корпорация»;

Лариса Казакова, директор пензенского колледжа транспортных технологий;

Олег Куроедов, руководитель исполкома Общероссийского народного фронта в Пензенской области;

Элина Маткова, директор средней школы №65/23 города Пензы;

Ирина Пузракова, главный врач пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики;

Ирина Соломанидина, председатель совета общественности по работе с населением Железнодорожного района Пензы;

Александр Сорокин, внештатный советник генерального директора производственного объединения «Старт» имени М.В. Проценко;

Юлия Толубанова, специалист по связям с общественностью ООО «Дионис»;

Владимир Холзинев, председатель правления региональной общественной организации Российского союза ветеранов Афганистана.

Общественная палата Пензенской области состоит из 33 человек.

Ранее 11 человек утвердил губернатор Олег Мельниченко.

Планируется, что в ближайшее время члены Общественной палаты, утвержденные губернатором и Заксобранием, определят еще 11 человек из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями, зарегистрированными на территории региона.

Ожидается, что первое заседание Общественной палаты Пензенской области в новом составе состоится в июне.