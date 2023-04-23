Состоялся аукцион по продаже помещения бывшего кинотеатра «Москва» в Пензе Общество

Пенза, 23 апреля 2023. PenzaNews. Открытый аукцион по продаже расположенного в центре Пензы нежилого помещения бывшего кинотеатра «Москва» площадью 798,3 кв. метра, находящегося в собственности региона, состоялся в минувший четверг, 20 апреля. Об этом свидетельствуют данные государственной информационной системы «Торги».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В качестве продавца выступило министерство государственного имущества Пензенской области.

Начальная цена продажи составляла 31 млн. 776 тыс. рублей, размер задатка — 3 млн. 177 тыс. 600 рублей, шаг аукциона — 317 тыс. 760 рублей.

Согласно представленным сведениям, к аукциону был допущен один участник — ООО «Юниверсал Логистик», предложенная им цена соответствует начальной — 31 млн. 776 тыс. рублей.

Договор с единственным участником аукциона должен быть заключен в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов торгов.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 2 марта 2023 года было подписано распоряжение регионального правительства №149-рП «Об условиях приватизации имущества, находящегося в собственности Пензенской области».

Согласно документу, министерству государственного имущества Пензенской области предстояло приватизировать путем продажи на открытом аукционе с открытой формой подачи предложений о цене в электронной форме находящееся в собственности региона нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Пенза, ул. Гладкова/ул. Володарского, д. 1/68, площадью 798,3 кв. м., кадастровый номер 58:29:4005001:262.

Цена первоначального предложения была установлена в размере 31 млн. 776 тыс. рублей.