18:15:49 Воскресенье, 23 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Состоялся аукцион по продаже помещения бывшего кинотеатра «Москва» в Пензе

12:10 | 23.04.2023 | Общество

Печать

Пенза, 23 апреля 2023. PenzaNews. Открытый аукцион по продаже расположенного в центре Пензы нежилого помещения бывшего кинотеатра «Москва» площадью 798,3 кв. метра, находящегося в собственности региона, состоялся в минувший четверг, 20 апреля. Об этом свидетельствуют данные государственной информационной системы «Торги».

Состоялся аукцион по продаже помещения бывшего кинотеатра «Москва» в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В качестве продавца выступило министерство государственного имущества Пензенской области.

Начальная цена продажи составляла 31 млн. 776 тыс. рублей, размер задатка — 3 млн. 177 тыс. 600 рублей, шаг аукциона — 317 тыс. 760 рублей.

Согласно представленным сведениям, к аукциону был допущен один участник — ООО «Юниверсал Логистик», предложенная им цена соответствует начальной — 31 млн. 776 тыс. рублей.

Договор с единственным участником аукциона должен быть заключен в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов торгов.

Читайте также

Находящееся в собственности региона помещение бывшего кинотеатра «Москва» в Пензе планируется продать

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 2 марта 2023 года было подписано распоряжение регионального правительства №149-рП «Об условиях приватизации имущества, находящегося в собственности Пензенской области».

Согласно документу, министерству государственного имущества Пензенской области предстояло приватизировать путем продажи на открытом аукционе с открытой формой подачи предложений о цене в электронной форме находящееся в собственности региона нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Пенза, ул. Гладкова/ул. Володарского, д. 1/68, площадью 798,3 кв. м., кадастровый номер 58:29:4005001:262.

Цена первоначального предложения была установлена в размере 31 млн. 776 тыс. рублей.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 75 случаев заражения коронавирусом Обвиняемый в убийстве мужчины на улице Беринга в Пензе заключен под стражу
Прокуратура организовала проверку по факту коммунальной аварии на улице Ангарской в Пензе В Пензенской области за сутки подтверждено 77 случаев заражения коронавирусом
В Пензе нетрезвый мужчина без водительских прав задержан за рулем угнанного автомобиля В Суре утонул мужчина, начата доследственная проверка
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама