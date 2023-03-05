19:14:32 Воскресенье, 5 марта
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Находящееся в собственности региона помещение бывшего кинотеатра «Москва» в Пензе планируется продать

11:00 | 05.03.2023 | Общество

Печать

Пенза, 5 марта 2023. PenzaNews. Помещение бывшего кинотеатра «Москва», расположенное в центре Пензы, планируется приватизировать путем продажи на открытом аукционе.

Находящееся в собственности региона помещение бывшего кинотеатра «Москва» в Пензе планируется продать. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Приватизировать путем продажи на открытом аукционе с открытой формой подачи предложений о цене в электронной форме находящееся в собственности Пензенской области нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Пенза, ул. Гладкова/ул. Володарского, д. 1/68, площадью 798,3 кв. м., кадастровый номер 58:29:4005001:262», — говорится в распоряжении правительства Пензенской области №149-рП от 2 марта 2023 года.

«Установить цену первоначального предложения в размере 31 млн. 776 тыс. рублей», — добавляется в документе.

Министерству государственного имущества Пензенской области поручено осуществить продажу нежилого помещения и совершить юридически значимые действия, связанные с выполнением условий приватизации.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в феврале 2017 года Иван Белозерцев, занимавший на тот момент должность губернатора Пензенской области, заявил о намерении вернуть помещение бывшего кинотеатра «Москва» в собственность региона.

В июле того же года стало известно, что договор о выкупе нежилого помещения подписан.

По словам министра культуры и туризма региона Татьяны Курдовой, было принято решение передать помещения бывшего кинотеатра «Москва» «Театру доктора Дапертутто».

Позднее заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов сообщил, что разрабатывается проектно-сметная документация на ремонт.

В мае 2018 года Татьяна Курдова констатировала, что помещение бывшего кинотеатра «Москва» не получится использовать для функционирования «Театра доктора Дапертутто», поскольку по существующим стандартам развлекательное учреждение такого плана не может находиться в здании, часть которого используется как жилая.

Впоследствии нежилое помещение было передано краеведческому музею. Обсуждалась идея открытия в его стенах музея уходящей эпохи, но она так и не была реализована.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 126 случаев заражения коронавирусом Жительница села Грабово обвиняется в причинении смерти знакомому
В Пензенской области женщина оформила кредит и перевела на чужие телефонные номера 715 тыс. рублей В Пензенской области за сутки подтвержден 121 случай заражения коронавирусом
Житель Пензы подозревается в открытом хищении лекарств из аптеки В Кузнецке водитель автомобиля «Renault Logan» сбил ребенка
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама