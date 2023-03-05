Находящееся в собственности региона помещение бывшего кинотеатра «Москва» в Пензе планируется продать Общество

Пенза, 5 марта 2023. PenzaNews. Помещение бывшего кинотеатра «Москва», расположенное в центре Пензы, планируется приватизировать путем продажи на открытом аукционе.

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«Приватизировать путем продажи на открытом аукционе с открытой формой подачи предложений о цене в электронной форме находящееся в собственности Пензенской области нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Пенза, ул. Гладкова/ул. Володарского, д. 1/68, площадью 798,3 кв. м., кадастровый номер 58:29:4005001:262», — говорится в распоряжении правительства Пензенской области №149-рП от 2 марта 2023 года.

«Установить цену первоначального предложения в размере 31 млн. 776 тыс. рублей», — добавляется в документе.

Министерству государственного имущества Пензенской области поручено осуществить продажу нежилого помещения и совершить юридически значимые действия, связанные с выполнением условий приватизации.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в феврале 2017 года Иван Белозерцев, занимавший на тот момент должность губернатора Пензенской области, заявил о намерении вернуть помещение бывшего кинотеатра «Москва» в собственность региона.

В июле того же года стало известно, что договор о выкупе нежилого помещения подписан.

По словам министра культуры и туризма региона Татьяны Курдовой, было принято решение передать помещения бывшего кинотеатра «Москва» «Театру доктора Дапертутто».

Позднее заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов сообщил, что разрабатывается проектно-сметная документация на ремонт.

В мае 2018 года Татьяна Курдова констатировала, что помещение бывшего кинотеатра «Москва» не получится использовать для функционирования «Театра доктора Дапертутто», поскольку по существующим стандартам развлекательное учреждение такого плана не может находиться в здании, часть которого используется как жилая.

Впоследствии нежилое помещение было передано краеведческому музею. Обсуждалась идея открытия в его стенах музея уходящей эпохи, но она так и не была реализована.