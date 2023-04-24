В Пензе прошло завершающее занятие для школьников в рамках проекта «Кибербез-ликбез» Общество

Пенза, 24 апреля 2023. PenzaNews. Завершающее занятие для школьников в рамках проекта «Кибербез-ликбез», который организован «Ростелекомом» и направлен на повышение цифровой грамотности, состоялось в пензенской городской библиотеке №2 имени М.Е. Салтыкова-Щедрина.

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

Как сообщает пресс-служба оператора, оно прошло в формате квиза, который состоял из шести раундов и был посвящен информационной безопасности и цифровым технологиям.

Вопросы для игры были взяты из книги по кибербезопасности «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир», созданной при участии экспертов по информационной защите «Ростелеком-Солар».

Победителем квиза стала команда школы №12 города Пензы. Второе место заняли ребята из финансово-экономического лицея №29, третье — учащиеся школы-интерната №1.

Команды-победители и участники получили брендированные беспроводные наушники, внешние аккумуляторы, сумки для ноутбуков и бейсболки.

Проект «Кибербез-ликбез», ориентированный на учащихся средних классов, стартовал на базе библиотеки №2 в октябре 2022 года. За это время «Ростелеком» провел 11 тематических занятий, которые посетили более 250 школьников.

Специалисты компании рассказали учащимся о наиболее распространенных виртуальных угрозах, передали в библиотеки книгу «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир», а также организовали просмотр мини-фильмов о борьбе с онлайн-мошенничеством, буллингом и спамом.

По словам директора Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василия Русакова, организаторы старались проводить каждое занятие в доступной и интересной форме: наряду с теорией приводили примеры из реальной жизни, давали школьникам практические советы, как действовать в различных обстоятельствах, а после каждого урока полученные знания закрепляли в ходе небольшой викторины.

«Надеемся, что «Кибербез-ликбез» помог ребятам лучше ориентироваться в интернет-пространстве и быстро анализировать ситуации, связанные с рисками и угрозами виртуального мира», — сказал Василий Русаков.